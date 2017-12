Force India optimistisch für 2018: Mehr Know-How denn je

(Motorsport-Total.com) - Effizienzweltmeister ist Force India seit Jahren in der Formel 1, nun will die Mannschaft für die Formel-1-Saison 2018 zum großen Schlag ausholen. Technikchef Andy Green zufolge versteht die Mannschaft mehr über ihr noch nicht gebautes Auto für die kommende Saison als je zuvor in einem Winter. In der 'Motorsport.tv'-Show 'The Flying Lap' gibt er sich sehr zuversichtlich: Sein Team, das 2018 unter neuem Namen antreten will, sei in der Lage, Dinge zu tun, die es bislang noch nie konnte.

© Motorsport.tv Andy Green freut sich auf 2018: Force India versteht mehr als je zuvor

Möglich macht dies eine Finanzspritze während der Formel-1-Saison 2017, mit deren Hilfe Teile effizienter produziert werden konnten. Das half nicht nur, spektakuläre Innovationen wie den "Stegosaurus" noch während der Saison 2017 einzuführen, sondern auch, Vorarbeit für die Saison 2018 zu leisten.

"Normalerweise habe wir eine neue Saison auf dem Wissensstand begonnen, den wir beim Saisonende des vorigen Jahres hatten", erklärt Green. "Nächstes Jahr werden wir das nicht tun. Wir konnten so viele Entwicklungsteile am Fahrzeug testen, dass wir deutlich mehr verstehen als zuvor."

"Wir konnten Dinge anstellen, die wir nie zuvor gemacht haben", verrät er weiter. "Wir haben jedes Rennen neue Teile gebracht und signifikante Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Es hat alle in der Fabrik motiviert, zu sehen, dass die Teile, an denen sie gearbeitet haben, so schnell am Fahrzeug landeten."

© LAT Dank zahlreicher Innovationen konnte Force India 2017 sein Niveau halten

Nun wird es an Force India liegen, daraus auch etwas zu machen. Das Spielfeld im vorderen Mittelfeld der Formel 1 ist nicht einfacher geworden. McLaren hofft, dank Renault-Power auf Red-Bull-Niveau zu fahren. Gleichzeitig drückt mit dem Renault-Werksteam ein weiterer finanzstarker Akteur nach vorn. Force India wird auch 2018 wieder zwei Gewichtsklassen höher kämpfen müssen, um das Niveau zu halten.

