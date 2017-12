Jenson Button startet 2018 mit Honda in der Super GT

(Motorsport-Total.com) - Jenson Button geht 2018 in der Super GT an den Start. Die Bekanntgabe geschah in Motegi im Rahmen der 'Honda Racing Thank Days', dem jährlichen Abschluss der Motorsportsaison des Herstellers. Button hatte bereits angekündigt, im kommenden Jahr wieder eine volle Motorsportsaison bestreiten zu wollen. In der vergangenen Saison hatte er für Honda einzelne Rennen absolviert, darunter ein einmaliges Formel-1-Comeback mit McLaren in Monaco.

© LAT Button bleibt Honda treu und wird 2018 die komplette Super-GT-Saison fahren Zoom Download

An die 1000 Kilometer von Suzuka, die er ebenfalls gefahren hatte, schließt der nun bekanntgegebene Vertrag an. Im August war der Brite beim Höhepunkt der GT-Rennserie am Start gewesen und hatte sich von den Fahrzeugen und dem Umfeld begeistert gezeigt. "Das war in den vergangenen Jahren immer ein Traum von mir. Ich liebe diese Serie einfach. Ich bin in Suzuka ein Rennen gefahren und das hat mich infiziert", erläuterte er die Beweggründe für seine Rückkehr.

ANZEIGE

"Dieses Jahr weg von der Formel 1 war das Beste, das ich tun konnte. Meine Liebe zum Motorsport ist wieder da", zeigte er sich überglücklich über den neuen Vertrag. "Meine Zeit in der Formel 1 war einfach vorbei. Aber meine Liebe für den Motorsport an sich ist jetzt wirklich wieder da."

Seinem Vollzeit-Debüt im Honda NSX blickt er dabei voller Vorfreude entgegen: "Ich bin sehr aufgeregt wegen der kommenden Saison. Es stehen große Testfahrten und viel Arbeit an, damit wir nächstes Jahr konkurrenzfähig sind." Neben Honda treten in der japanischen Super GT auch Lexus und Nissan an. Für die Zukunft strebt die Serie auf Basis eines gemeinsamen Reglements eine engere Zusammenarbeit mit der DTM an.