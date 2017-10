Daniil Kwjat will's wissen: Zukunft bei Red Bull, ja oder nein?

"Über die nächsten zwei Tage habe ich ein Treffen mit Helmut. Ich will mehr darüber wissen, wie meine kurz- und langfristige Rolle aussehen soll. Vielleicht weiß ich am Samstag schon mehr", erklärte Kwjat nach dem Trainingsauftakt in Austin. Grundsätzlich gehe er ergebnisoffen in die Unterredung mit Marko, sagt aber: "Es kommt darauf an, was sie mir anbieten. Sagen wir es mal so. Alles ist möglich, wenn es ein klares Ziel gibt, die Möglichkeit, in der Zukunft um etwas Großes zu kämpfen."

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.