Keiner kümmert sich: Warum Vandoorne jetzt erst in Fahrt ist

Zweifel hatte Vandoorne in der schwierigen Zeit nie. "Ich wusste einfach, dass es ein bisschen Zeit brauchen würde", sagt er und verweist auf seine Zeit in den Nachwuchsserien. Auch dort hatte er Probleme, kam aber am Ende immer wieder aus dem Loch - wie in der Super Formula in Japan. Dort fragte er sich zu Beginn auch, wie er mit dem Auto überhaupt auf gute Ergebnisse kommen soll - doch am Ende gab es sogar Siege. "Als alles lief, gab es keine Zweifel, dass die Resultate kommen würden." So scheint es auch in der Formel 1 zu sein.

