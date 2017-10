Formel-1-Sportchef Brawn: Er hat Mitleid mit Sebastian Vettel

"Wie auch immer die Saison zu Ende geht: Ferrari sollte damit zufrieden sein, was 2017 erreicht wurde. Mercedes ist zum ersten Mal in der Hybridära (also seit Anfang 2014; Anm. d. Red.) auf einen Gegner getroffen, der in der Lage ist, um den Titel zu kämpfen", betont Brawn das Ende der Dominanz der Silberpfeile und die Renaissance der Mythosmarke: "Es ist lange her, dass Ferrari so leistungsfähig war. Die Probleme der vergangenen Wochen ändern nichts an diesem Fakt."

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.