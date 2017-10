Vandoorne: Super Formula gute Vorbereitung auf Formel 1

(Motorsport-Total.com) - Bevor Stoffel Vandoorne bei McLaren den Schritt in die Formel 1 schaffte, war er nach seinem Meisterschaftssieg in der GP2 in die japanische Super Formula gewechselt. Laut Vandoorne war das Jahr in der Super Formula, die er auf Platz vier beendete, ein wichtiger Schritt in seiner Karriere.

© Takahiro Masuda Stoffel Vandoorne rührt die Werbetrommel für die Super Formula Zoom Download

"Es war eine tolle Erfahrung, in Japan zu fahren", erklärt das junge Talent. "Es war eine völlig andere Kultur, in der im Vergleich zu Europa völlig unterschiedlich gearbeitet wird. Die Teams bereiten sich ganz anders auf ein Rennwochenende vor." Es sei auch sehr wichtig gewesen, in einem wettbewerbsfähigen Auto in der Serie teilzunehmen, so der junge Rennfahrer. Vandoorne betont: "Der Schritt war wirklich nötig. Nach meinem ersten Jahr in der GP2 dachte ich, für die Formel 1 bereit zu sein."

Ein Formel-1-Cockpit erhielt der Belgier nach seinem GP2-Jahr damals jedoch nicht, weshalb die Super Formula die einzige Option für ihn war. Zu diesem Schritt gezwungen worden zu sein, war für Vandoorne aber ein Glücksgriff. "Es war eine gute Erfahrung", fügt er hinzu. "Der Unterschied zu Europa ist, dass in der Serie Piloten über 10 Jahre lang an den Rennen teilnehmen."

Daher würden die Piloten die Strecken, die Fahrzeuge und die Meisterschaft in- und auswendig kennen. "Sie kennen das Umfeld, in dem gearbeitet wird, sehr gut", so Vandoorne weiter. "Das ist ein großer Unterschied zu Europa, denn hier tritt man meist gegen Piloten auf demselben Level oder gar unerfahrenere Fahrer an. Hier bleibt man in der Regel nur zwei bis drei Jahre in einer Serie. Daher war mein Jahr in Japan eine völlig neue und wichtige Erfahrung."

Vandoorne ist nicht der einzige junge Rennfahrer, der den Umweg über die Super Formula versucht. Auch Pierre Gasly, der für Toro Rosso in Sepang sein Formel-1-Debüt gegeben hat, tritt in der aktuellen Super-Formula-Saison an. Aktuell liegt der junge Franzose mit nur einem halben Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Hiroaki Ishiura auf Platz zwei der Gesamtwertung.