Haas und der Versicherungsfall: Klärung in dieser Woche

"Wir können jetzt nicht einfach sagen: 'Okay, wir vergessen den Schaden in Höhe von einer Dreiviertelmillion mal, weil da einer vergessen hat, etwas vernünftig fest zu schrauben. Es war absolut nichts, was in unserer Hand lag", sagt Teamchef Günther Steiner. Der Haas-Verantwortliche erklärt, dass man diesbezüglich in Kontakt mit der FIA stehe. "Wir diskutieren das auf ganz professionelle Art. Sie haben eine Versucherung für so etwas. Also schauen wir mal."

