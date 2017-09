Max Verstappen bleibt kämpferisch: "Der Speed ist da"

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen ist einer der größten Pechvögel der aktuellen Formel-1-Saison. Immer wieder fiel der junge Red-Bull-Pilot aufgrund von technischen Problemen oder Crashs aus. Doch er glaubt an den Speed seines Teams. Aufgeben kommt für den jungen Niederländer, der am Samstag in Malaysia seinen 20. Geburtstag feiern wird, nicht infrage. Aktuell liegt Verstappen auf dem sechsten Gesamtrang klar hinter seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo auf Position vier.

Max Verstappen hofft 2018 auf eine deutlich bessere Formel-1-Saison

In Malaysia will er wieder zurück in die Erfolgsspur: "Ich bin hier, um das Maximum herauszuholen. Es ist für mich kein gutes Jahr, wenn wir uns die Ergebnisse an den Sonntagen anschauen. Wir müssen aber positiv bleiben und an die guten Dinge denken. Der Speed ist da. Wir werden daher in Malaysia wieder versuchen, einen guten Job zu machen. Wir werden sehen, wie wettbewerbsfähig wir sein werden."

"Jetzt ist es noch schwierig, die Situation einzuschätzen, aber im vergangenen Jahr lief es hier für uns gar nicht so schlecht", so Verstappen. Auf die Frage, ob Red Bull in der aktuellen Saison in der Lage sein wird, noch ein Rennen zu gewinnen, antwortet Verstappen: "In Singapur hatten wir eine große Chance auf den Sieg. Sag niemals nie. Wir haben gesehen was passieren kann."

"In Singapur fielen nach dem Start sofort drei Fahrer aus. Wir müssen an uns glauben und schauen, welche Möglichkeiten sich uns eröffnen." Die Formel-1-Saison 2018 wirft währenddessen bereits ihre Schatten voraus. Aufgrund der Entwicklungen wird es spannend werden, welche Stellungen die Teams in der Hackordnung der Königsklasse einnehmen werden.

"Wir wollen in der kommenden Saison um den Titel kämpfen", gibt sich Verstappen kämpferisch. "Wenn wir nur ein Rennen gewinnen und damit Weltmeister werden, wäre es für mich völlig in Ordnung. Es ist aber schwierig, jetzt schon eine Prognose aufzustellen. Aktuell haben wir keine Chance, den Titel zu gewinnen, aber ich hoffe, dass es sich kommende Saison ändert. Wir müssen aber abwarten, wie sich die Dinge entwickeln."