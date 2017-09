Hamilton hofft auf Bottas: "Er könnte dem Team helfen wollen"

Ergo spielt in seinen Überlegungen der Abstand zu Teamkollege Valtteri Bottas (derzeit 51 Punkte) keine Rolle. Dass der Finne in Ungarn seinen dritten Platz zurückgetauscht haben wollte und Hamilton in Sachen WM einen Bärendienst erwiesen haben könnte, interessiert ihn nicht: "Ziel ist es, nicht wieder in diese Situation zu kommen. Die einfachste Entscheidung ist, wenn es keine gibt", so der Spitzenreiter, der heimlich, still und leise dennoch auf Schützenhilfe spekuliert: "Valtteri trifft seine alleine, könnte aber den Punkt gelangen, an dem er dem Team helfen will", sagt Hamilton.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.