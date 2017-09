Helmut Marko: Honda-Motor ist auf dem Vormarsch

Der 74-Jährige stellt noch einmal klar, dass ein echter Aston-Martin-Motor in der Formel 1 frühestens ab der Saison 2021 möglich wäre. Er will sich aber nicht sicher darauf festlegen, dass das Red-Bull-Hauptteam ab 2019 wirklich mit Honda-Antriebseinheiten fährt: "Das nächste Jahr ist 2018. Wir schauen uns an, wie Toro Rosso und Honda funktionieren. Nächstes Jahr in Singapur werden wir verraten können, was wir 2019 machen. Im September 2018 werde ich sagen können, was wir in der Saison 2019 machen werden. Das ist ein guter Termin. Jetzt schauen wir erst einmal, wie Toro Rosso und Honda funktionieren."

"Wir haben uns mit Honda in Verbindung gesetzt und selbst einige Recherchen angestellt", erklärt der Red-Bull-Motorsportberater im Interview bei 'ORF'. "Das, was uns Honda mitgeteilt hat und was wir selbst herausgefunden haben, lässt uns Optimismus in die Zukunft schauen. Wie man anhand von McLaren sieht, die (in der Startaufstellung in Singapur; Anm. d. Red.) beide Autos in den Top 10 haben, ist der Motor auf dem Vormarsch. Und wir wissen, was sich im Hintergrund abspielt."

