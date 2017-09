Alonso: Entscheidung über McLaren-Verbleib nicht absehbar

Heißt: Alonso will alles daran setzen, auf der wenig Motorpower erfordernden Bahn in Singapur ein Erfolgserlebnis zu feiern. "Ich halte es für wichtig, für das bestmögliche Ergebnis zu sorgen", sagt er. Deshalb würde er am Sonntag vor dem Rennen lieber Videos von den jüngsten Starts auf dem Stadtkurs studieren statt sich damit auseinandersetzen, was er in einigen Monaten beruflich macht. "Um morgen vielleicht zu attackieren und das Rennen im ersten Stint anzuführen", insistiert er. "So, wie ich es in meiner Karriere in den vergangenen 13 Jahren gemacht habe. Zurück zur Normalität."

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.