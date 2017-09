Brundle: McLaren hat sich mit Renault keinen Gefallen getan

Da stört es das Werksteam auch nicht, dass man womöglich schon im kommenden Jahr einen Konkurrenten an sich vorbeiwinkt. "Wir müssen akzeptieren, dass wir noch nicht in einer Situation wie Mercedes und Ferrari sind", so Abiteboul. "Das ist unser Ziel und wir wollen in ein paar Jahren soweit sein. Im Moment hinken wir aber noch in allen Aspekten hinterher: beim Motor, beim Chassis und sogar bei den Fahrern. Unsere Strategie muss also eine andere sein. Es ist auch Teil unserer Philosophie, all unsere Kunden gleich zu behandeln. Auch deswegen haben wir uns 40 Jahre lang in der Formel 1 halten könne - weil wir extrem loyal sind."

