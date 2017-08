TV-Programm Formel 1 Spa: Livestream und Live-TV

(Motorsport-Total.com) - Mit dem Großen Preis von Belgien geht die Formel-1-Saison 2017 in ihren zweite Teil, in dem die WM-Entscheidung fallen wird. Auf der Fahrerstrecke von Spa-Francorchamps nimmt der Kampf um die Weltmeisterschaft wieder Fahrt auf. Für die Fans aus dem nördlichen deutschen Sprachraum eine hervorragende Möglichkeit für einen Vor-Ort-Besuch. Für alle Daheimgebliebenen bieten wir hier eine Übersicht, wie sie das Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am besten verfolgen können.

Mit unseren Live-Tickern begleiten wir die Fans durch das Wochenende, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Aber wo gibt's die Trainingssessions, das Qualifying und das Rennen im Formel-1-Livestream zu sehen? Wann beginnt die RTL-Formel-1-Übertragung und -Wiederholung und welche weiteren TV-Sender übertragen live? Den umfassenden Programmüberblick für den deutschsprachigen Raum präsentieren wir auf dieser Seite.

Freitag, 25. August:

09:55-11:45: 1. Freies Training live (Sky Sport 1)

12:15-13:55: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

13:55-15:45: 2. Freies Training live (Sky Sport 1, n-tv, ORF eins)

16:00-17:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

17:30-19:00: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

19:00-20:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

22:30-24:00: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

Samstag, 26. August:

00:00-01:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

08:00-09:30: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

09:30-10:55: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

10:55-12:15: 3. Freies Training live (Sky Sport 1)

12:45-13:50: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 1)

13:00-13:35: Vorberichte Qualifying mit Ausschnitten 3. Freies Training (RTL)

13:50-15:30: Qualifying live (RTL ab 13:45, Sky Sport 1, ORF eins & SRF zwei ab 13:55)

20:30-22:00: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 1)

Sonntag, 27. August:

04:45-06:15: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

06:15-07:45: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

07:45-08:45: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 1)

08:45-10:10: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 1)

13:00-13:55: Vorberichte Rennen (RTL, Sky Sport 1, ORF eins ab 12:45)

14:00-16:30: Rennen live und Analysen (RTL, Sky Sport 1, ORF eins, SRF zwei ab 13:30)

17:30-19:30: Wiederholung Rennen (Sky Sport 2)

18:15-18:30: Zusammenfassung Rennen (n-tv)

21:15-23:15: Wiederholung Rennen (Sky Sport 2)

Montag, 28. August:

19:00-21:00: Wiederholung Rennen (Sky Sport 1)

Dienstag, 29. August:

14:30-16:00: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 2)

16:00-17:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 2)

17:30-18:30: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 2)

18:30-20:00: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 2)

20:00-22:00: Wiederholung Rennen (Sky Sport 2)

Wer im deutschsprachigen Raum alle Sessions live, in voller Länge und legal im Formel-1-Livestream sehen möchte, muss ein Abo des Pay-TV-Anbieters Sky abschließen. Kurzfristige Programmhinweise und weitere Sendezeiten des Sky-Formel-1-TV-Programms finden Sie im Internet unter sky.de/formel1. Kunden finden einen Sky-Formel-1-Livestream zum Beispiel in der der App Sky Go. Zudem laufen abseits der Live-Übertragungen fast rund um die Uhr Wiederholungen der Sessions.

Gratis gibt's die RTL-Formel-1-Übertragung. Der Free-TV-Sender zeigt Qualifying und Rennen live und den RTL-Formel-1-Livestream, und zwar über die kostenpflichtige App TV NOW. Die RTL-Gruppe bietet noch mehr Königsklasse (meistens live), und zwar via n-tv-Formel-1-Übertragung (in der Regel nur erstes und zweites Freies Training). Die Uhrzeit kann dabei aber aufgrund kurzfristiger Programmänderungen beim Nachrichtensender variieren.

Formel-1-Livestreams für Fans aus Österreich und der Schweiz gibt's unter tvthek.orf.at/live beziehungsweise www.srf.ch/play/tv/live. Gezeigt wird aber nur, was gleichzeitig auch im TV zu sehen ist - und natürlich mit Geosperre, sprich es ist eine österreichische oder Schweizer IP-Adresse erforderlich, um den Formel-1-Livestream sehen zu können. Die ORF-Formel-1-Übertragung umfasst in der Regel das zweite Freie Training, Qualifying und Rennen live im TV und im ORF-Formel-1-Livestream; das SRF zeigt nur Qualifyings und Rennen.

Die Highlights der FIA-Pressekonferenzen der Fahrer am Donnerstag, der Teamvertreter am Freitag, der Top 3 am Samstag (nach Qualifying) und der Top 3 am Sonntag (nach Rennen) in Budapest finden Platz in unserem täglichen Live-Ticker, der von morgens bis abends auf dem Laufenden hält.

Zusätzlich berichten wir in unseren separaten Session-Live-Tickern vom Geschehen auf der Strecke, falls mal kein Zugang zu einem TV-Gerät oder einem Livestream besteht. Unsere Session-Live-Ticker sind natürlich auch in unserer mobilen App via Handy oder Tablet abrufbar.