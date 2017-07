Grosjean: NASCAR-Start in Sommerpause noch kein Thema

(Motorsport-Total.com) - Seit Romain Grosjean in der Formel 1 für das US-amerikanische Haas-Team an der Start geht, wird über einen möglichen NASCAR-Einsatz des 31-Jährigen gesprochen. Da Eigentümer Gene Haas auch ein NASCAR-Team besitzt, liegt der Gedanke nahe. Doch im vergangenen Jahr scheiterte das Vorhaben am zu engen Zeitplan der Formel 1. Deshalb wollte man es auf dieses Jahr verschieben. Doch Grosjean muss sein Gastspiel erneut verschieben.

Am Rande des Formel-1-Wochenendes in Silverstone verriet der gebürtiges Schweizer, dass er in Watkins Glen nicht an den Start gehen wird. "Dafür ist die Zeit zu knapp", erklärt Grosjean. Auf dem Straßenkurs gastieren die Piloten der NASCAR Sprint-Cup-Serie am 6. August 2017 und damit genau in der Sommerpause der Königsklasse. Allerdings findet nur eine Woche vorher der Ungarn-Grand-Prix statt und Testzeit war bisher rar.

"Wenn wir das machen, dass müssen wir es richtig machen. Ich brauche die Gelegenheit zu testen, um mich zum Beispiel an die Bremsen zu gewöhnen und zu um sehen, wie alles funktioniert", sagt Grosjean und spielt auf seine wiederkehrenden Bremsprobleme mit dem Haas-Boliden an. Das Vorhaben, für die US-Amerikaner künftig auch einmal in der NASCAR-Serie anzutreten, ist trotz der erneuten Terminprobleme aber nicht vom Tisch.

Am liebsten hätte Grosjean beim jüngsten Showevent der Formel 1 in London schon einmal geübt: "Ich wünschte, wir hätten dort ein NASCAR gehabt. Uns fehlte leider das Auto, aber es hätte mit Sicherheit Spaß gemacht, in einem echten NASCAR-Boliden durch London zu fahren", mutmaßt der Haas-Pilot, der stattdessen mit seinem Formel-1-Auto vorliebnehmen musste. Sein erster NASCAR-Einsatz lässt weiter auf sich warten.