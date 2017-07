Max Verstappen bestätigt: Fahre auch 2018 für Red Bull!

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat sich klipp und klar dazu bekannt, auch in der kommenden Formel-1-Saison für die Red-Bull-Mannschaft an den Start zu gehen. Im Rahmen einer Fanveranstaltung im Vorfeld des Großbritannien-Grand-Prix in Silverstone erklärt der Niederländer, dass er 2018 nicht in einen Mercedes oder einen Ferrari klettern würde: "Ich habe einen Vertrag. Also ist alles klar." Der Treueschwur in Richtung des Getränkekonzerns ist logisch, er hatte jedoch lange auf sich warten lassen.

© xpbimages.com Max Verstappen muss die Teamklamotten für die kommende Saison nicht tauschen Zoom Download

Schließlich rankten sich in den vergangenen Tagen Gerüchte um einen Wunsch nach Vertragsauflösung, den Verstappen laut britischer Medien bei seinem Arbeitgeber artikuliert haben soll - gefolgt von einem Dementi von Vater Jos. "Er kann nicht weg. Und wir lassen ihn auch nicht weg. Das ist kein Thema", betonte Red-Bull-Berater Helmut Marko unlängst gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

Da die Österreicher auch an Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo festhalten wollen, könnte das Fahrerkarussell für die Saison 2018 weniger stark in Fahrt kommen als ursprünglich angenommen. Sofern Sebastian Vettel nicht seinen Ferrari-Traum für einen Mercedes aufgibt, sollte Valtteri Bottas bei den Silberpfeilen fest im Sattel sitzen. Zur entscheidenden Figur wird Kimi Räikkönen: Muss oder will er die Scuderia verlassen, könnten Fernando Alonso und Co. ihre Chance wittern.