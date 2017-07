Verstappen sicher: Ausfälle haben nichts mit Fahrstil zu tun

Er betont, dass die Defekte nicht von ungefähr kämen: "Es ist immer klar, was passiert und es gibt stets eine Erklärung, was das Problem ist und warum ich liegen bleibe", meint Verstappen. In der Tat: In Bahrain versagte die Bremse, in Spanien wurde er das Opfer einer Startkollision, in Kanada streikte die Elektronik, in Aserbaidschan machte der Öldruck schlapp, in Österreich wurde ihm eine defekte Kupplung in Verbindung mit einem unverschuldeten Crash in Runde eins zum Verhängnis.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.