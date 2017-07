Stoffel Vandoorne: Zukunft bei McLaren gesichert?

Und auch von der anderen Garagenhälfte kommt tiefer Glaube an das Talent Vandoorne. "Er hat in jeder Kategorie gewonnen, in der er gefahren ist bis er in die Formel 1 kam. Meiner Meinung nach ist er der beste junge Fahrer, der in der jüngsten Vergangenheit in der Formel 1 angefangen hat", so Alonso. "Er war außerdem schon gut vorbereitet und deshalb von Beginn an eine große Hilfe für das Team. Ich weiß, dass er sehr talenteiert ist. Leider sehen die meisten nur die Ergebnisse. Es ist einfach, seine Karriere in einem Siegerauto anzufangen und gleich aufs Podium zu kommen. So ist es schwieriger. Aber wir müssen alle geduldig bleiben und auf unsere Möglichkeit warten."

