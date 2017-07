Formel-1-Live-Ticker: Neuer Ferrari-Motor in Silverstone?

Haas ist an diesem Wochenende bisher das schnellste Mittelfeldteam - und das ist kein Zufall. Die Kollegen von 'auto motor und sport' berichten, dass das US-Team an diesem Wochenende bereits eine neue Ausbaustufe des Ferrari-Motors im Heck hat. Und diese soll in der Qualifikation 10 bis 15 PS mehr Leistung bringen. Zur Erinnerung: Grosjean und Magnussen bekamen vor diesem Wochenende einen komplett neuen Antrieb (siehe Tweet) - offenbar das angesprochene Update. Ferrari selbst will das Update - sofern es funktioniert - dann beim kommenden Rennen in Silverstone ziehen. Haas darf hier also erst einmal Testarbeit verrichten. Interessant: Bei Mercedes läuft es immer genau umgekehrt. Da bekommt das Werksteam zuerst die Updates, die Kunden müssen meistens warten. Die Silberpfeile wollen in Silverstone übrigens ebenfalls eine neue Ausbaustufe an den Start bringen. Schauen wir mal, wie sich das Kräfteverhältnis dann verschieben wird.

