Fotografen in der Schusslinie: "Irgendwann wird einer verletzt"

Schon in Montreal hatte Räikkönen bemängelt, dass "in Kurve 9 zwei Fotografen in der Schusslinie" stünden. Nun ein ähnlicher Fall am Red-Bull-Ring. Die Boxengasse ist in den Freien Trainings für die Fotografen die beste Chance, die Fahrer und Fahrzeuge aus nächster näche in Action zu sehen und auf entsprechenden Fotos festzuhalten. Am Freitag in Spielberg war das Gedränge vor der Ferrari-Garage besonders groß.

