Vettel: Kein Interesse an Journalisten-Handynummern

(Motorsport-Total.com) - Sebastian Vettel fühlte sich bei seinem PK-Auftritt an der Seite von Lewis Hamilton am Donnerstag in Spielberg (Formel 1 2017 live im Ticker) in einigen Momenten sichtlich nicht hundertprozentig wohl in seiner Haut. Das äußerte sich in der einen oder anderen Situation, in der er auf Fragen von Journalisten - zwar garniert mit einem Augenzwinkern - leicht verschnupft reagierte.

© xpbimages.com Sebastian Vettel wirkt mit dem Thema "Baku-Clash" noch nicht ganz im Reinen Zoom Download

So stellte zum Beispiel unser Vor-Ort-Reporter Dieter Rencken eine Frage: "Sebastian, Sie haben zugegeben, ein Foul gemacht zu haben. Warum haben Sie dann so lange gebraucht, sich zu entschuldigen? Warum mussten Sie erst zu einer FIA-Untersuchung zitiert werden?"

ANZEIGE

Vettels Reaktion: "Ich habe Ihre Nummer nicht. Und ich möchte sie auch nicht!" Eine Anspielung auf den flapsigen Kommentar von Hamilton, der in Baku erklärt hatte, dass ihn Vettel nicht anrufen könne, weil der seine Nummer nicht habe.

"Ich finde nicht, dass ich gezwungen bin, mit euch mehr zu reden, als ich bereits getan habe. Sorry", wendet sich der Ferrari-Star an das Auditorium. "Die Person, mit der ich das besprechen musste, war Lewis. Und dann ging ich am Montag zum Hearing nach Paris. Sie fragten mich nach meiner Meinung zum Ablauf der Ereignisse, und die habe ich ihnen gegeben."

Fotostrecke: FIA-Fast-Facts Spielberg Der Große Preis von Österreich wird zum 30. Mal ausgetragen. Der erste GP fand 1964 in Zeltweg statt, und es dauerte sechs Jahre bis zum zweiten Rennen auf dem Österreichring. Das Event auf der fast 6 Kilometer langen Strecke blieb bis einschließlich 1987 im Formel-1-Kalender. Fotostrecke

Zu den Journalisten meint er: "Ihr seid nicht die wichtigsten Leute. Für mich ist der am wichtigsten, gegen den ich Rennen fahre. Und das ist Lewis. Also habe ich ihn zuerst angerufen." Aber dabei zunächst die eigentliche Entschuldigung vergessen. Die reichte Vettel tags darauf via Kurznachricht nach.

Ein anderer Journalist wollte später in der Pressekonferenz wissen, ob Vettel Hamiltons Handynummer inzwischen habe. Trockene Antwort: "Ich habe doch gesagt, dass wir telefoniert haben. Ich weiß nicht, woher Sie stammen, aber überall, wo ich bisher war, muss man zum Telefonieren die Nummer der anderen Person eintippen."

Nachsatz: "Vielleicht haben Sie ja so ein tolles Telefon, bei dem man nur den Namen sagen muss und dann wählt es von selbst ..."