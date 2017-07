Webber leidet mit Ex-Kollegen: Schluss mit den Strafplätzen!

Was Webber am meisten ärgert: Der Fahrer kann sich an einem Wochenende noch so anstrengen - wenn sein Auto ein neues Teil braucht, war die Mühe vergebens. Es setzt eine Teamstrafe - und der Fahrer ist Teil vom Team. "Von Konstrukteurspunkten mal abgesehen - es sollte ein Weg gefunden werden, der den Fahrer verschont", so Webber. "In den vergangenen fünf Jahren hat es so lächerliche Strafen gegeben, bei denen der Fahrer nichts falsch gemacht hat, aber das Wochenende so sehr beeinflusst wurde, dass die Unterhaltung darunter gelitten hat."

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.