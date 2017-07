Lance Stroll: Michael Schumacher war mein Vorbild

(Motorsport-Total.com) - From Zero to Hero - aus dem Nichts zum Helden. So muss sich Lance Stroll fühlen, seit er es beim Großen Preis von Aserbaidschan allen gezeigt hat. Zuvor wegen seiner schlechten Rookie-Leistungen heftig kritisiert, raste er in Baku wie aus dem Nichts aufs Podium. Auch wenn Stroll dabei von den vielen Zwischenfällen im Chaosrennen profitierte, ist das Ergebnis eine große Überraschung. Der 18-Jährige hat sich aus dem tiefen Loch befreit, in dem er nach seinem enttäuschenden Saisonstart steckte.

© xpbimages.com Lance Stroll zeigt sich in Sachen Vorbilder wenig patriotisch Zoom Download

Nachdem der Kanadier schon in der Vorsaison bei den Testfahrten und postwendend auch in den ersten sechs Rennen seiner jungen Formel-1-Karriere durch Pleiten, Pech und Pannen auffiel, schaffte er schon bei seinem Heimrennen in Montreal die Trendwende. Mit den ersten Punkten für Platz neun holte er sich Selbstvertrauen, in Baku kam die Leistungsexplosion. Kein Wunder, dass der Youngster nun auch forschere Töne anschlägt und beispielsweise gegen Landsmann Jacques Villeneuve austeilt, der ihn zuvor heftig kritisiert hatte.

ANZEIGE

Der vermeintlich "schlechteste Rookie aller Zeiten" keilte zurück und teilte mit, dass ihn Villeneuves Meinung nicht kümmere. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nicht der bislang letzte und einzige Formel-1-Weltmeister aus Strolls Heimat Kanada das erklärte Vorbild des Williams-Piloten ist, sondern ausgerechnet dessen erbitterter Rivale Michael Schumacher. "Als Kind war Michael mein Held. Ein wahrer Champion auf und abseits der Strecke. Ich habe wirklich zu ihm aufgesehen und mache das auch immer noch. Diese Zeit war besonders", schwärmt der Rookie.

Als Seitenhieb gegen den Williams-Vor-Vorgänger und Champion von 1997 will Stroll dies aber nicht verstanden wissen. Schon vor seiner Fehde mit dem extrovertierten Landsmann hatte er erklärt, zu Schumacher aufzublicken. "Ich habe als Kind immer den Start gesehen und habe danach etwas anderes gemacht. Aber seit dieser Zeit habe ich einen langen Weg zurückgelegt und nun hier zu sein mit einem Formel-1-Podium in der Tasche, das ist ein Traum", so der WM-Zwölftplatzierte. Eine Parallele zu seinem Idol gibt es für den Newcomer bereits: In seinem ersten achten Formel-1-Grand-Prix auf Platz drei schaffte es neben Stroll auch ein gewisser Michael Schumacher - 1992 in Mexiko im Benetton.