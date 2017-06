Nachwuchs in Silber: Mercedes lässt Youngster testen

(Motorsport-Total.com) - Mercedes hat ein neues Pferd im Stall: GP3-Pilot Georg Russell wird für die Silberpfeile am Young-Driver-Test Anfang August in Budapest teilnehmen. Der 19-Jährige ist seit Anfang des Jahres im Juniorprogramm der Silberpfeile und geht nicht unvorbereitet in den Test. In der Team-Fabrik in Brackley geht er schon ein und aus, an den Rennwochenenden hält er sich in der Mercedes-Garage auf und im April absolvierte er bereits einen Privattest im 2015er-Mercedes.

© George Russell (Twitter) Aufregende Zeiten: Georg Russell steigt zum Testpiloten auf Zoom Download

In Ungarn darf er an beiden Testtagen (1./2. August) erstmals in den aktuellen Boliden steigen. "Ich bin einfach aufgeregt, den W08 testen zu dürfen", so Russell. "Ich habe damit vielleicht mehr virtuelle Runden gedreht als jeder andere, aber es wird unglaublich werden, ihn in der Realität zu fahren."

ANZEIGE

Für Russell ist es ein wichtiger Karriereschritt. Bisher hat er einen sechsten und einen vierten Gesamtplatz in der Formel-3-EM vorzuweisen. Die britische Formel 4 gewann er 2014. In der GP3 ist er aktuell Sechster. Beim Young-Driver-Test denkt er aber nicht nur an seine eigenen Ambitionen:

"Es wird Priorität haben, gute Arbeit für das Team zu leisten und die Liste der Ingenieure durchzugehen. Wir wollen sichergehen, dass wir bei dem Test des Beste aus dem Auto herausholen."