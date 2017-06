Force-India-Zwist: Nach zwei Gesprächen alles im Reinen

"Für mich ist das wirklich ermutigend, und hoffentlich werden wir an diesem Wochenende sehr nah an Red Bull dran sein - oder hoffentlich sogar davor", so der Mexikaner weiter. "Wir sind in einer großartigen Position, und es ist toll, diese Herausforderung zu haben." Ähnliches ließ auch Teamchef Vijay Mallya in den vergangenen Tagen verlauten. Laut dem Inder sei in Kanada alles in Ordnung gewesen. In Baku droht also der gleiche Kampf.

