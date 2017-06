Fotostrecke: Neue Formel-1-Strecken seit der Saison 2000

24.09.2000: Grand Prix der USA in Indianapolis. Das erste Premierenrennen der Formel 1 nach der Jahrtausendwende ist eigentlich keines. Einen Großen Preis der USA hatten schon mehrere Rennstrecken ausgerichtet, und zwischen 1950 und 1960 zählte das Indianapolis 500 zur Formel 1. Doch 2000 gingen die Piloten erstmals auf der 4,129 Kilometer langen Strecke an den Start, die das berühmte Oval mit einem Straßenkurs verbindet. Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - In der Formel 1 hat sich seit der Saison 2000 eine Menge verändert. Von den 22 Piloten, die in der Millenniumssaison an den Start gingen, ist in diesem Jahr beispielsweise lediglich Jenson Button noch ein Rennen in der Königsklasse gefahren. Und auch der Kalender hat sich in den letzten 18 Jahren stark verändert. Insgesamt 14 Strecken feierten in diesem Zeitraum ihr Debüt beziehungsweise ihr Comeback in der Königsklasse.

Für uns Grund genug, in einer Fotostrecke noch einmal auf die Strecken zurückzublicken, die es seit der Saison 2000 neu in den Formel-1-Kalender geschafft haben. Dazu zählen wir übrigens auch Strecken wie unseren ersten Eintrag Indianapolis. Zwar wurden auf dem "Brickyard" auch vor der Saison 2000 bereits Formel-1-Rennen ausgetragen, doch zum neuen Jahrtausend wurde die Strecke grundlegend umgebaut.

Besonders interessant: Von den 14 Strecken, die es in diesem Zeitraum neu in den Kalender schafften, sind sechs - also fast die Hälfte - mittlerweile schon wieder rausgeflogen. Für die Saison 2018 steht mit Le Castellet übrigens bereits ein weiterer Neuling fest. Erstmals seit der Saison 2008 wird der Große Preis von Frankreich damit wieder im Kalender stehen.