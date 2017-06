Rennlegende Jackie Stewart: "Gebt Lance Stroll mehr Zeit"

Gleichzeitig fordert er die kanadischen Fans auf, nicht zu viel von ihrem jungen Piloten zu erwarten. "Kanada will natürlich einen neuen Villeneuve, aber das Land war verwöhnt durch Gilles, der meiner Meinung nach der waghalsigste Pilot in der Formel-1-Geschichte war - und einer der Brillantesten überhaupt. Und sein Sohn Jacques hat dieses Erbe auch in bemerkenswerter Weise fortgeführt", so Stewart, der Stroll deshalb nicht in diese Reihe stellen will. Aber: "Er ist in guten Händen und bei Williams in einem tollen Team, das in der Vergangenheit großartige Fahrer entwickelt hat."

