Jenson Button: Keine weiteren Formel-1-Gaststarts geplant

(Motorsport-Total.com) - Sein Mini-Comeback in der Formel 1 hatte sich Jenson Button wahrscheinlich anders vorgestellt. Erst verlor der Brite seinen neunten Startplatz, weil McLaren Teile der Antriebseinheit getauscht hatte und aufgrund dessen strafversetzt wurde. Button ging folglich aus der Boxengasse ins Rennen - wohl wissend, dass die Chance auf erste WM-Punkte für den gebeutelten Rennstall damit so gut wie nichtig war.

Schließlich kollidierte Button in der 57. Runde mit Sauber-Pilot Pascal Wehrlein und musste infolgedessen selbst aufgeben. Der gescheiterte Überholversuch war eine Verzweiflungstat: Button fuhr auf dem letzten Platz, fühlte sich von Wehrlein aufgehalten und wollte es zumindest versuchen. Dass ihm die Stewards dafür eine Strafe aufbrummten (Rückversetzung um drei Startplätze und zwei Strafpunkte), dürfte ihn jedoch wenig tangieren.

Denn in Kraft tritt diese erst, wenn Button wieder ins Cockpit steigt. Weil beim Großen Preis von Kanada in zwei Wochen aber wieder Stammpilot Fernando Alonso am Steuer sitzen wird und auch sonst keine Ersatzstarts anstehen, wird die Strafe wohl verpuffen. "Meinerseits gibt es keine derartigen Pläne", sagt Button über ein weiteren Einsatz, "und auch das Team plant nicht, seine Fahrer hin und her zu tauschen."

Der Brite fuhr in Monaco nur deshalb, weil Alonso am parallel stattfindenden Indy 500 teilnahm. Eine absolute Ausnahmesituation, wie Button betont: "Ich denke, wenn einer von euch gefragt worden wäre, ob er dieses Jahr in Monaco fahren will, hätte er auch Ja gesagt." Blut geleckt hat er bei seinem ersten Einsatz in einem der neuen 2017er-Boliden offenbar nicht. Mit der Formel 1 habe er bereits im November vergangenen Jahres abgeschlossen.

"Es ist definitiv nicht vorgesehen, dass ich in diesem Jahr noch einmal in der Formel 1 fahren werde. In anderen Kategorien wird das vielleicht der Fall sein, aber nicht in der Formel 1. Es gibt andere Dinge, die ich abseits dieses Sports genieße", sagt der 37-Jährige. So ist er unter anderem aktiver Triathlet. Zugleich hat er einen Vertrag über Renneinsätze in der kommenden Saison. Wird es also doch noch ein "echtes" Comeback geben?

Button selbst gehe nicht davon aus, wie er in Monaco verriet, schließe aber auch nichts aus. Seine Ersatzfahrt im Fürstentum wird demnach sein vorerst letzter von insgesamt 306 Grand-Prix-Starts gewesen sein. Dem Rennsport ganz abschwören will der Formel-1-Weltmeister von 2009 aber nicht. Für dieses Jahr seien unter anderem ein Super-GT-Rennen in Japan und ein Rallycross-Rennen in Großbritannien geplant.