Nach Strafe: Force India hält FIA-Abnahme für Luftnummer

(Motorsport-Total.com) - Die Kontroverse um nicht-reglementkonforme Startnummern auf den Autos Force Indias sorgt unverändert für Missstimmung bei der Vijay-Mallya-Truppe. Während eine Designänderung für den Monaco-Grand-Prix die FIA besänftigt hat, ärgern sich die Verantwortlichen weiter über die zur Bewährung ausgesetzte 25.000-Euro-Geldstrafe. "Die Aufkleber sehen nun so aus, wie es ihnen passt. Die interessantere Frage ist: Passiert etwas Ähnliches bald mit etwas anderem?", fragt Otmar Szafnauer.

© xpbimages.com Esteban Ocon trägt seine Startnummer 31 jetzt weiter unten auf der Nase Zoom Download

Springender Punkt: Force India erkennt die Technische Abnahme nicht mehr als bindend an. Denn in Barcelona winkten die Offiziellen den Look zunächst kommentarlos durch - um nach dem Rennen, also vier Tage später, Sanktionen zu verhängen. "So ein Fall sollte sich nie zutragen", moniert Technikchef Andy Green. "Es gab null Rückmeldung von der FIA. Das ganze Prozedere. Am Ende sagt jemand: 'Nicht legal'. Die Technische Abnahme ist für mich jetzt eine totale Luftnummer."

ANZEIGE

Bei für die Leistung relevanten Teilen könnte ein ähnliches Vorgehen eine Kontroverse nach sich ziehen. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn das Team um FIA-Technikmann Jo Bauer einen Boliden durchwinkt, um ihn - in unveränderter Bauart - am Sonntagabend zu disqualifizieren. Green prangert die (Nicht-)Kommunikation des Automobil-Weltverbandes an: "Sie hätten es uns doch immer sagen können. Wir hatten keine Ahnung von dem Problem", schüttelt er den Kopf.

Fotostrecke: Die neue Startnummern-Optik der Formel 1 Die Formel 1 wird zuschauerfreundlicher und setzt ab diesem Wochenende in Barcelona auf bessere Erkennung der Fahrzeuge. Bislang konnte man Fahrer nur anhand der Helme unterscheiden, nun sollen größere Startnummern und Fahrerkürzel für Durchblick sorgen. Wir zeigen die Lösungen der einzelnen Teams. Fotostrecke

Den Weg vor ein FIA-Berufungsgericht sparte sich Force India dennoch - auch wenn Red Bull und Toro Rosso weiter beanstandungsfrei mit ähnlich weit oben auf der Nase platzierten Startnummern auf die Strecke gehen. "Ändern und fertig", will Szafnauer sich mit der Lapalie nicht weiter aufhalten. "Es hat uns auch nichts gekostet. Die Strafe ist ohnehin auf Bewährung, also hätte es uns nichts gebracht." Allerdings: Sollte Force India nochmals anecken, könnte die Angeleinheit teuer werden.