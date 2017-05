Renault-Teamchef glaubt: Alonso könnte Formel 1 verlassen

(Motorsport-Total.com) - Renault-Teamchef Cyril Abiteboul vermutet, dass Fernando Alonso sich in naher Zukunft eine neue Herausforderung in einer anderen Rennserie suchen wolle. Von der Sporttageszeitung 'Marca' auf Wechselgerüchte rund um den Ex-Weltmeister und das Werksteam angesprochen, betont der Franzose, dass erst eine grundlegende Entscheidung fallen müsse: "Dass er in Indianapolis und nicht in Monaco ist, stellt unter Beweis, dass er sich anschauen will, was es außerhalb der Formel 1 gibt."

© xpbimages.com Fernando Alonso ist noch immer ein Star, aber die Erfolge lassen auf sich warten Zoom Download

Abitebouls Einschätzung kommt überraschend, denn Alonso hatte sich erst am Donnerstag eindeutig zu einem Verbleib in der Königsklasse - zumindest für die Saison 2018 - bekannt. Er stellt jedoch kritische Fragen: "Will er wirklich in der Formel 1 weitermachen? Bringt er noch die Leidenschaft für diesen Sport auf?", bohrt Abiteboul nach Alonsos Entschwinden zum Tennistraining am Freitag, aber auch nach einer sensationellen Leistung im Qualifying von Barcelona am Samstag.

ANZEIGE

Gerüchte über eine Rückkehr will er nicht füttern, bekennt sich aber zu guten Kontakten. "Der Dialog ist nie abgerissen und gab immer so etwas wie Loyalität", beschreibt Abiteboul das Verhältnis zu dem Mann, der 2005 und 2006 mit dem französischen Autobauer die WM-Titel holte. "Aber es gibt für ihn keinen Grund auf uns zu warten. Wir wissen, dass seine Zeit abläuft. Wir müssen abwarten, was er mit seinem Leben anstellen will." Schließlich will Alonso ein siegfähiges Auto, das Renault ihm in absehbarer Zeit wohl kaum wird liefern können.