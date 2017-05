Dear Mr. President: Jean Todt will dritte Amtszeit

(Motorsport-Total.com) - FIA-Präsident Jean Todt will sein Amt über weitere vier Jahre bekleiden. Das hat der Franzose am heutigen Freitag in einem Brief an die Präsidenten der nationalen Automobil-Verbände erklärt. In seinem Schreiben, das Todt mit den Worten "Dear Präsident, dear Friend" eröffnet, stellt der Ex-Formel-1-Teamchef von Ferrari zugleich jene personellen Veränderungen vor, die er sich für seine mögliche dritte Amtszeit ab Dezember in die Agenda geschrieben hat.

© xpbimages.com FIA-Präsident Jean Todt will ab Dezember eine dritte Amtszeit Zoom Download

"Die FIA ist stärker und besser vereint als jemals zuvor", lautet die kernigste Aussage in dem einseitigen Schreiben an ADAC-Präsident Hermann Tomczyk und die weiteren Chefs der nationalen Verbände. Ein detailliertes Programm für seine dritte Amtsperiode will Todt in den kommenden Monaten vorstellen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Michelle und seinem Sohn Nicolas Todt (unter anderem Manager von Williams-Pilot Felipe Massa) habe er die Entscheidung über eine erneute Kandidatur getroffen.

Er habe "aus der FIA-Familie viel Unterstützung" erfahren, schreibt Todt in seinem Brief. "Mit ist bewusst, dass jede gute Führungspersönlichkeit sehr stark vom Team um ihn herum abhängt", so der Franzose weiter. Er erklärt, dass Graham Stoker weiterhin als Vizepräsident für das Thema Sport agieren und Brian Gibbons künftig als Präsident des FIA-Senats arbeiten solle. Dessen Position als Vizepräsident für das Thema Mobilität solle Thierry Willemark übernehmen.

In den von Todt formulierten Plänen ist für den bisherigen Präsidenten des FIA-Senats, Nick Craw, ein Abschied in die Rente vorgesehen. Das ist kein böser Wille oder persönliche Politik, sondern ein Handeln nach FIA-Statuten. "In Übereinstimmung mit den Altersvorgaben in den FIA-Statuten soll Nick Craw als Präsident des Senats zurücktreten. Ich danke ihm sehr für seine weisen Ratschläge, seine unumstößliche Loyalität und seine enge Freundschaft", so Todt.