Hans-Joachim Stucks Aufräum-Tick: Stimmt's wirklich?

(Motorsport-Total.com) - Seit Jahrzehnten ist das Formel-1-Fahrerlager eine Welt, die voll ist von kleinen Geschichten um skurrile Teamchefs, von Piloten am Rande des Wahnsinns (oder jenseits davon) und irren physikalischen Phänomenen. In unserer Serie "Stimmt's wirklich? Formel-1-Mythen unter der Lupe!" gehen wir Legenden der Szene nach, die sich hartnäckig halten - und erkundigen uns bei denjenigen, die es wissen müssen. Nach Vorbild der US-TV-Doku Mythbusters.

In unserer 15. Ausgabe beschäftigt uns eine von vielen Erzählungen, die sich um Marotten, Rituale und Aberglauben drehen. Wir sind der Story auf der Spur, dass Hans-Joachim Stuck zu seiner aktiven Zeit stets sein Hotelzimmer aufgeräumt und in ordentlichem Zustand verlassen hätte, wenn er an die Rennstrecke fuhr - als eine reine Vorsichtsmaßnahme, falls er nicht lebendig zurückkehrt.

Um was geht's?

Als Stuck in den Siebzigerjahren in der Formel 1 fuhr, gehörte der Tod zum Geschäft. Roger Williamson starb in Zandvoort bei einem grausamen Feuerunfall, kurz darauf verunglückte Francois Cevert in Watkins Glen. Es ging weiter mit Peter Revsons folgenschwerem Aufhängungsbruch bei einer Testfahrt in Kyalami und Helmuth Koiniggs Blaupausen-Unfall des Cevert-Crash, ehe Mark Donohue in Spielberg unter eine Absperrung geriet und Tom Pryce, der in Kyalami von dem Feuerlöscher eines Streckenposten erschlagen wurde, ums Leben kam. Ganz zu schweigen von den unzähligen Todesfällen in den Nachwuchsserien, bei Sportwagen-Rennen und in anderen Klassen.

Was ist der Mythos?

Hans-Joachim Stuck soll jede Unordnung in seinem Hotelzimmer beseitigt haben, wenn er an die Rennstrecke gefahren ist, um dort sein Leben zu riskieren. Es heißt, er hätte immer den Kleiderschrank eingeräumt, herumliegende Habseligkeiten wie Zahnbürsten wieder eingepackt und für einen ordentlichen Gesamtzustand gesorgt, damit der Gesamtzustand wieder vorzeigbar ist.

Und, stimmt's nun wirklich?

Hans-Joachim Stuck sagt: "Ja, das stimmt. Du musstest dein Zimmer so hinterlassen, dass falls einer kommt, der aufräumen muss, anschließend nicht in Ohnmacht fällt. Es wäre mir wichtig gewesen, einen ordentlichen Eindruck zu hinterlassen. Das war für mich der Anlass. Und es wurde zum Ritual." Die vielen Unfälle während seiner Laufbahn waren Stuck im Gedächtnis geblieben. Nach dem Tod Ronnie Petersons 1978 in Monza musste er selbst mit dessen Ehefrau Barbro die Habseligkeiten des Freundes im Hotel Fossati unweit des Königlichen Parks zusammensammeln - als er noch kurz zuvor mit dem Schweden im Krankenhaus gelegen und sich unterhalten hatte.

Fotostrecke: Tragödie statt Triumph: Unvollendete Karrieren Viele Pilotenkollegen hielten Stefan Bellof für den schnellsten Autorennfahrer seiner Generation. Dennoch fand der Sportwagen-Weltmeister von 1984, der im Porsche 956 auf sämtlichen prestigeträchtigen Rennstrecken siegte, nie einen verdienten Platz in den Formel-1-Annalen. 20 Starts in einem unterlegenen Tyrrell waren nicht genug, um zu zeigen, welches Können in dem mit 27 Jahren verunfallten Megatalent Bellof steckte. Doch der Hesse ist nicht der einzige Pilot der Geschichte, für den ein früher Tod eine große Karriere im Keim erstickte... Fotostrecke

Dabei war Stuck zunächst kein pedantischer Saubermann mit Ordnungsfimmel. Ganz im Gegenteil, wie er schmunzelnd erzählt: "Ich war als Kind die Unordnung in Person", erinnert sich "Strietzel" an Chaostage in der Jugend. "Erst als ich in meiner Wohnung in München auf eigenen Füßen stand, habe ich gelernt aufzuräumen. Seitdem bin ich nicht penibel, aber korrekt", so Stuck weiter.

Wer hat uns aufgeklärt?

Hans-Joachim Stuck, der Sohn der Rennlegende Hans Stuck, fuhr von 1974 bis 1979 in der Formel 1. Für die Teams March, Brabham, Shadow und ATS bestritt er 74 Grands Prix. Später wechselte er in die Sportwagen-Szene und errang jeweils zweimal den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans und bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Als Tourenwagen-Pilot gewann er 1990 die DTM-Gesamtwertung. Heute ist der 66-Jährige der Präsident des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB).

Wie geht's weiter?

Gibt es irgendeine Geschichte, von der du schon immer mal wissen wolltest, ob sie wirklich wahr ist? Wir begeben uns auf die Spuren der Mythbusters und haken für euch nach. Einfach deinen Mythos via Kontaktformular oder auf Twitter an unsere Formel-1-Spezialisten Christian Nimmervoll und Dominik Sharaf schicken! Die nächsten Folgen sind schon in Planung.

