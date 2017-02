Pascal Wehrlein schmerzfrei: Comeback nächste Woche?

(Motorsport-Total.com) - Der verletzte Sauber-Pilot Pascal Wehrlein soll in der kommenden Woche in Barcelona in den Formel-1-Testbetrieb für die Saison 2017 einsteigen. Das vermeldet 'Autosport' am Montagvormittag und berichtet von signifikanten Fortschritten beim Gesundheitszustand des Deutschen. Weitere Untersuchungen stünden noch an, Wehrleins Rückenverletzung klinge jedoch ab und er fühle sich wesentlich besser. Eine endgültige Entscheidung über das Comeback falle erst am Ende der Woche.

Solange bleibt Ferrari-Nachwuchsmann Antonio Giovinazzi, der Wehrlein in der ersten Testwoche ersetzt, auf Abruf in Katalonien. Seine Zwangspause nutzt der 22-jährige Neuzugang dazu, sich an der Strecke mit dem Team und dessen Arbeitsroutinen vertraut zu machen, ehe er für medizinische Checks die Rückreise antritt. "Ich habe schon lange keine Schmerzen mehr. Aber die Ärzte müssen schauen, ob das Ganze ausgeheilt ist", erklärt Wehrlein im Gespräch mit 'SPEEDWEEK.com'.

Wehrlein hatte sich im Januar bei der Showveranstaltung Race of Champions in Miami eine leichte Rückenverletzung zugezogen, als er sich in einem offenen Sportwagen überschlug. Die gestiegenen körperlichen Anforderungen der neuen Formel-1-Boliden sowie eine Vorsichtsmaßnahme verhinderten den ersten Auftritt des Mercedes-Juniors in seinem neuen Dienstwagen an einem Filmtag und beim Testauftakt.