Nico Rosberg: "Ich bin ein Mensch und kein Hamster"

Was auf dem höchsten Niveau im Motorsport auf ihn zukommen würde, wusste Rosberg bereits seit der Kindheit durch seinen Vater Keke, der 1982 mit Williams den Fahrertitel in der Königsklasse gewann. Obwohl ihm der Finne in den ersten Jahren viel geholfen habe, sei diese Situation auch belastend gewesen: "Er wusste alles über diese Welt, in die ich hineinkam, alles, was ich tun musste, alles, was die anderen tun mussten, was am besten und was am schlechtesten war." Erst, als er tatsächlich in der Formel 1 angekommen war, begann der Abnabelungsprozess von seinem Vater.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.