VW-Sportchef sicher: Motorsport noch in 100 Jahren existent

Der Diplomingenieur aus dem Allgäu erwartet allerdings eine Verlagerung der Hersteller hin zu Kundensport, wie es in der GT3- und TCR-Kategorie vorgemacht wird. "Die Kunden kaufen sich fix und fertig ein Auto eines Herstellers und gehen damit in einer Rennserie an den Start. Das ist Motorsport, und dieser wird in der Motorsport-Pyramide in der unteren, der mittleren und der oberen Ebene zu finden sein." Ganz an der Spitze sieht Dürheimer schließlich das Motorracing. "Dort werden die Technologien entwickelt. Das könnte beispielsweise so etwas sein, wie es heutzutage in der LMP1-Klasse stattfindet."

