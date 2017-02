Alex Wurz bereut Monaco-Duell mit Michael Schumacher

Wurz, der mit dem Ferrari-Piloten damals laut eigenen Angaben befreundet war, vereitelte Schumachers Überholversuch in der Loews-Haarnadel und setzt sich in der folgenden Rechtskurve in Front, ehe es in der Portier-Kurve erneut zur Berührung kam. Schumacher bog zwar vor Wurz in den Tunnel ein, musste den Österreicher aber wenig später mit einer defekten Radaufhängung passieren lassen. Wurz sah also wie der Gewinner des Kräftemessen aus, ehe kurz darauf auch seine Aufhängung brach, was zu einem heftigen Crash bei der Tunnelausfahrt führte. "So habe ich ein großartiges Ergebnis verloren", trauert er dem Rennen nach.

