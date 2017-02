Highlights des Tages: Bottas zu Besuch bei Mercedes

Wir wissen, dass er in Kalifornien bei der Vorstellung einer Modekollektion von Tommy Hilfiger anwesend war, doch Aufsichtsratschef Niki Lauda dürfte das nur wenig interessieren. Der Österreicher ist schon in die neue Saison und die Arbeit mit Valtteri Bottas vertieft: "Ich bin ständig mit Bottas am Telefon. Er will alles wissen ? und macht mir einen guten und hungrigen Eindruck", wird er von 'Blick' zitiert. Natürlich denkt er auch schon an die bevorstehenden Testfahrten, die seiner Meinung nach interessanter als sonst werden, denn durch die neuen Regeln will keiner pokern: "Diesmal wird keiner bluffen, um erst beim WM-Start in Melbourne die Karten auf den Tisch zu legen. Diesmal wollen auch wir wissen, wo wir auf der Rennpiste stehen", kündigt er an. Wir werden sehen!

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.