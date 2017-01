Fotostrecke: Formel-1-Rekorde, die 2017 (vermutlich) fallen

(Motorsport-Total.com) - So mancher Eintrag an der Spitze einer ewigen Bestenliste der Formel 1 scheint wie in Stein gemeißelt. Und doch kommt der Tag, an dem ein neuer Stern am Motorsport-Himmel sich aufschwingt, für einen neue Topwert in der Statistik zu sorgen. Es zeichnet sich bereits ab, dass in der anstehenden Saison mehrere Rekorde in der Königsklasse fallen werden. Um welche es sich handelt und wer aller Voraussicht nach bald Platz eins für sich proklamieren wird, zeigen wir in unserer Fotostrecke .

