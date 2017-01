Ross Brawn: Wie 25 Rennen pro Jahr möglich werden sollen

Mehr Rennen wären demnach nur sinnvoll, wenn sie dem Sport und der Show gut tun, so Brawn. In puncto Show denkt Formel-1-Chairman Carey unter anderem an Großveranstaltungen wie den Super Bowl und an Stadtrennen in New York, Los Angeles, Miami und Las Vegas. Ohnehin will der in den USA beheimatete Unternehmer die Präsenz der Königsklasse in Amerika perspektivisch deutlich stärken.

