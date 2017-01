Rosberg wünscht Bottas "viel Glück im Kampf gegen Lewis"

(Motorsport-Total.com) - Endlich ist im Lager des Formel-1-Weltmeisterteams Mercedes die größte Baustelle bearbeitet. Nach dem plötzlichen Rücktritt von Champion Nico Rosberg hat man Valtteri Bottas von Williams abwerben können. Der Finne wird die Formel-1-Saison 2017 an der Seite von Lewis Hamilton im Silberpfeil bestreiten. Der amtierende Weltmeister übernimmt eine repräsentative Aufgabe für den deutschen Hersteller. Rosberg ist ab sofort Markenbotschafter von Mercedes.

© Mercedes Gut erholt und komplett entspannt: Vivian und Nico Rosberg am Montag Zoom Download

In dieser neuen Funktion hatte Rosberg am Montag nach langem Familienurlaub seinen ersten Einsatz. Bei einem Event eines Teamsponsors in der Schweiz trat der gebürtige Wiesbadener gemeinsam mit Ehefrau Vivian auf. "Ich bin froh, dass ich weiterhin ein Teil des Teams sein darf", so Rosberg. "Ich bin sicher, wir werden uns bei einigen Rennen in diesem Jahr sehen. Es ist für mich ein toller Weg, mit allen in Kontakt zu bleiben."

ANZEIGE

Mit Blick auf die neuesten Entwicklungen im Team, meint der amtierende Weltmeister: "Es freut mich für das Team, dass man innerhalb so kurzer Zeit einen guten Nachfolger gefunden hat. Valtteri ist schnell und verlässlich. Ich wünsche ihm viel Glück im Kampf gegen Lewis." Rosberg baut für seinen Nachfolger im Team sogleich etwas Druck auf: "Er hat nun das beste Cockpit in der Formel 1. Also hoffe ich, dass er Spaß haben wird!"