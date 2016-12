Highlights des Tages: Susie Wolff bekommt Britischen Orden

Zum Jahresabschluss gibt es noch einmal eine ganz besondere Überraschung für Susie Wolff. Die Ehefrau von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff steht auf der Neujahrs-Ehrenliste der Queen. Die gebürtige Schottin wird für ihre Verdienste im Einsatz für Frauen im Motorsport mit dem "Member of the British Empire"-Orden ausgezeichnet. Seit die 34-Jährige ihren Job als Testpilotin bei Williams aufgeben hat, kümmert sie sich um die Organisation "Dare to be Different", in der der weibliche Motorsport-Nachwuchs gefördert werden soll. Zu ihrer Auszeichnung postet sie: "Was für eine Art, 2016 zu beenden. Ich fühle mich sehr geehrt, den MBE als Anerkennung meiner Dienste für Frauen im Sport zu empfangen. Wie jeder weibliche Wettbewerber wollte ich einfach auf einem Level spielen, und konnte diesen Traum dank der nie endenden Unterstützung meiner Familie und all derer, die mir auf dem Weg halfen, verfolgen. Dies ist eine Anerkennung ihrer Bemühungen, ebenso wie meiner eigenen. Jetzt konzentriert ich mich darauf, dass diese Unterstützung an die nächsten Generationen von jungen Frauen, die es wagen, anders zu sein und ihre Träume zu verfolgen, weiterzugeben." Eine nächste Generation könnte bereits in ihr selbst schlummern: Susie Wolff erwartet 2017 ihr erstes Kind.

