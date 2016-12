Highlights des Tages: So feierten Formel-1-Stars Weihnachten

Bei den Grosjeans standen Familienvater Romain und Ehefrau Marion Jolles an Heiligabend selbst am Herd. In der schmucken Einbauküche am Genfer See gab es - offenbar nach einem Rezept auf dem iPad - Filet Wellington. Also Rinderfilet im Blätterteigmantel. Ob die beiden Franzosen wussten, was sie da in den Ofen schoben? Das Gericht geht auf Admiral Wellington zurück, der sich vor der Schlacht von Waterloo nach eben diesem Rezept bekochen ließ. Und Napoleons Armee am Tag darauf vernichtend schlug.

© Copyright 1‌996 - ‌2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.