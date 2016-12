Helmut Marko: "Sehe keine Grenzen bei Verstappen"

(Motorsport-Total.com) - Während Mercedes noch auf der Suche nach dem geeigneten Nachfolger für Weltmeister Nico Rosberg ist, darf sich Konkurrent Red Bull über eine starke Fahrerpaarung auch in der Formel-1-Saison 2017 freuen. Die Vizeweltmeister lehnen alle Offerten für die Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen ab. Aus gutem Grund: Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko ist der festen Überzeugung, dass die beiden Eigengewächse die stärkste Paarung der Formel 1 abgeben.

© xpb.cc Trafen beim "Talk in Hangar 7" aufeinander: Niki Lauda und Helmut Marko Zoom Download

"Ricciardo hat in diesem Jahr eine außerordentliche Leistung gezeigt. Er hat beim schnellen Sieg von Verstappen und bei dessen zahlreichen Überholmanövern oft etwas im Schatten gestanden. Aber über das Jahr hinweg war er der Konstantere der beiden", lobt Marko bei 'ServusTV' den Platzhirschen im Team. Der Australier unterlag dem jungen Niederländer zwar in einigen Qualifyings, aber in der gemeinsamen Red-Bull-Zeit seit dem Grand Prix von Spanien holte er 29 Punkte mehr als der Youngster.

ANZEIGE

Laut Helmut Marko ist Ricciardo nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistungen kaum aus dem Team weg zu denken. "Er ist unheimlich ausgeglichen als Mensch. Das macht die Zusammenarbeit sehr angenehm", so der Österreicher. "In Monte Carlo war es das erste Mal, dass ich ihn wirklich fuchsteufelswild erlebt habe." Im Grand Prix von Monaco hatte Ricciardo aufgrund einer taktischen Fehlentscheidung des Teams einen (fast) sicheren Sieg verloren. Aus Sicht des Australiers war es der Tiefpunkt des Jahres.

"Verstappen legt weiter zu, Ricciardo dann immer nach. Das ist eine optimale Situation", meint Marko. "Die Lernkurve von Verstappen ist nicht normal. Er hat durch seinen Vater eine harte Schule im Kart durchlaufen. Er musste im starken Regen fahren, wenn niemand anderes draußen war. Das Resultat hat man in Brasilien gesehen. Er lernt in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Bislang sehen wir kein Limit. Wenn man ihm sagt, dass wir noch zwei Zehntel brauchen, dann liefert er die. Das ist für uns sehr erfreulich."

"Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr eine weitere Steigerung gibt - und dass er sich vielleicht Unfälle wie in Monaco oder Sachen wie in Austin, als er unangemeldet an die Box kam, sparen wird", erklärt der Red-Bull-Motorsportchef und fügt gleich noch ein weiteres Lob für Verstappen an: "Bis jetzt hat er keinen Fehler zweimal gemacht." Genau diese Lernkurve macht der Konkurrenz regelrecht Angst. "Wenn man es vergleichen will: Das Potenzial von Senna, Schumacher und jetzt Verstappen ist schon ähnlich", so Niki Lauda über das Talent aus den Niederlanden.

Der Ex-Formel-1-Weltmeister musste in der Sendung "Talk im Hangar 7" eine Spitze von seinem Landsmann Marko verkraften. "So kurz vor Weihnachten bin ich traurig für den Niki, er ist auf gut Deutsch in einer scheiß Situation. So spät ohne festen Fahrerkader", meint der Red-Bull-Motorsportchef. Verstappen sei langfristig an seine Mannschaft gebunden. Und auch Ricciardo könne keinesfalls von Mercedes abgeworben werden: "Er ist ein Topfahrer, und Gott sei Dank ist auch er langfristig bei uns unter Vertrag."