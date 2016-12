ADAC-SportGala: Nico Rosberg vor Formel-1-Comeback?

"Ich kenne das Thema. Ich war mit Senna zusammen in einem Team. Ich weiß, was es heißt, mit einem Lewis Hamilton in einem Team zu sein", ergänzt Berger. Er habe Schumacher und Hamilton in identischen Autos schlagen können. "Das zeigt, was für ein Kaliber du bist", so Berger an Rosberg. Der Deutsche blickt gespannt auf die Suche nach einem Nachfolger. "Scheinbar entscheidet es sich zwischen Wehrlein und Bottas. Beide sind gute Fahrer. Pascal ist eine große deutsche Hoffnung, bei Bottas weiß man etwas mehr, was man hat. Er ist wohl die sicherere Karte. Aber beides wären gute Lösungen."

