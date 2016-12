Highlights des Tages: Hamilton & Wolff wieder versöhnt

42.792 Reifen, 933 Boxenstopps, 866 Überholmanöver - das ist die Formel-1-Saison 2016 in Zahlen. Reifenhersteller Pirelli hat heute die Daten und Fakten zu den insgesamt 21 Saisonrennen veröffentlicht. Zum Beispiel haben die Italiener herausgefunden, dass es durchschnittlich 44,4 Boxenstopps pro Rennen gab, das macht 2,01 pro Pilot. Außerdem gab es durchschnittlich 41,2 Überholmanöver pro Rennen. Den Titel "Überholkönig des Jahres" hat sich Max Verstappen mit insgesamt 78 gesichert - neuer Rekord. Allerdings konnte Lewis Hamilton in einem einzigen Rennen (in China) gleich 18 Autos überholen. Auch beeindruckend: Der Fahrer, der die meisten Plätze am Start gutmachen konnte, ist McLaren-Pilot Fernando Alonso mit 41 Positionen. Sebastian Vettel wurde am wenigsten oft von anderen Piloten überholt: Einmal von Verstappen in Brasilien. Das längste Rennen sahen die Fans beim Regenchaos in Interlagos, das kürzeste auf der Hochgeschwindigkeitspiste in Monza.

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.