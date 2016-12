Eddie Irvine: "Supersmarter" Rosberg hat richtig entschieden

(Motorsport-Total.com) - Eddie Irvine findet, dass Nico Rosberg mit seinem überraschenden Rücktritt eine richtige Entscheidung für sein weiteres Leben getroffen hat. Das erklärt der ehemalige Ferrari-Star in der am Dienstag erscheinenden 20. Folge unserer Video-Interviewserie "Ein Drink mit Eddie Irvine" anlässlich des Thesen-Jahresrückblicks auf die Formel-1-Saison 2016.

© xpbimages.com Eddie Irvine findet, dass Nico Rosberg die richtige Entscheidung getroffen hat Zoom Download

"Nico ist ein supersmarter Kerl, kann jetzt tun, was er tun möchte", sagt Irvine. "Hätte er zwei, drei, vier Weltmeisterschaften gewonnen? Ich bezweifle es. Er ist ein sehr scharfsinniges Kerlchen und hat so gesehen wohl die richtige Entscheidung getroffen: aussteigen und etwas anderes beginnen, das er für den Rest seines Lebens machen kann."

"Letztendlich läuft er im Motorsport von diesem Punkt an nur noch in Richtung Mauer, und an dem Punkt muss er dann aufhören. Wenn er erreicht hat, was er erreichen wollte: Lass gut sein und such dir, was auch immer dir Spaß macht!", rät der Nordire. Irvine selbst hat nach seiner Formel-1-Zeit eine erfolgreiche Karriere als Geschäftsmann hingelegt, unter anderem mit Immobilien und einer eigenen Bar in Dublin.

Irvine findet: Rosberg ist smarter als Hamilton

Eine ähnliche Zweitkarriere sei auch für Rosberg "eine großartige Idee", findet der Vizeweltmeister von 1999: "Er ist dazu in der Lage, all das zu tun, was er tun möchte, denn er trägt ein kluges Köpfchen auf seinen Schultern. Jemand wie Lewis hingegen ist ein Rennfahrer - und ich bezweifle, ob er jemals etwas anderes tun könnte. Es hat Sinn für Nico. Für Lewis würde es keinen Sinn machen."

Doch während Irvine in Rosberg größeres Potenzial für eine zweite Karriere ausmacht, schätzt er Lewis Hamilton als den besseren Rennfahrer ein: "Nico hat nicht das Talent von Lewis. Ich habe gelesen, dass er viel Mentaltraining gemacht hat und Kart gefahren ist. Ich finde aber nicht, dass er dieses Jahr besser gefahren ist als in der Vergangenheit. Wenn man sich die Leistungen genauer anschaut, war Lewis immer noch im Vorteil, zumindest über weite Strecken des Jahres. Lewis hatte aber auch ein bisschen mehr Pech als in den Jahren zuvor."

"Lewis war nach wie vor der etwas Bessere, was die Performance angeht. Insofern glaube ich, dass sich Nico dieses Jahr enorm angestrengt haben muss. Die Götter waren freundlich zu ihm, er hat die Weltmeisterschaft gewonnen - und er verdient es", hält Irvine fest. "Lewis hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr verdient, aber hey: Es gibt viele, die nicht der beste Fahrer waren und trotzdem die WM gewonnen haben. Nico hat alles getan, was er tun musste. Er braucht das Geld nicht."

Irvine dachte 1999 selbst an Rücktritt

Irvine selbst war vor dem WM-Finale 1999 in einer ähnlichen Situation wie Rosberg vor Abu Dhabi. Er wusste, dass nach einem möglichen Titel in der Formel 1 nichts Größeres mehr nachkommen würde, und liebäugelte daher mit Rücktritt: "Ich habe darüber nachgedacht", räumt er ein. Aber dem Lockruf des Geldes konnte er nicht widerstehen: "Ich hatte bereits für Jaguar unterschrieben. Das sah nach einem erstaunlichen Projekt aus. Ford kam rein, Jaguar, es war die perfekte Story."

"Aber das war alles, was es war: eine Story ohne Substanz dahinter. Es war reines Marketing, es gab keine technische Stärke in dem ganzen Konstrukt. Das wurde auch nie aufgebaut, und deswegen sind sie letztendlich wieder ausgestiegen", so Irvine. Die Zustände bei Jaguar waren so schlecht, dass er damals sogar selbst angeboten hat, technische Entwicklungen aus eigener Tasche zu finanzieren. Letztendlich blieb das Projekt weit unter den Erwartungen.

Teil 1 unseres Thesen-Jahresrückblicks mit Folge 19 von "Ein Drink mit Eddie Irvine" kann schon heute bei 'Motorsport-Total.com' nachgelesen werden. Teil 2 mit der 20. und letzten Folge wird am Dienstag veröffentlicht.