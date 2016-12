Highlights des Tages: Weihnachtsgruß von Jenson Button

Nico Rosberg ist ein umgänglicher Weltmeister und sagt fast überall zu, wo man ihn einlädt. Nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi war er bereits beim Sponsorentermin in Malaysia, beim Team in Großbritannien, beim Bürgermeister in Wiesbaden, bei der FIA-Gala in Wien, bei der Firmenfeier in Sindelfingen, bei "Ein Herz für Kinder" in Berlin, beim Autosport-Award in London, bei den Autosprint-Awards in Italien und bei RTL in Köln. Gestern gab es dann mal ein ganz gemütliches Dinner mit Freunden. Irgendwann muss der Arme ja auch mal zur Ruhe kommen.

