Familienfreundlicherer Job: Williams will Rob Smedley halten

Denn Smedley bringt Ferrari-Erfahrung mit, wo er nach seiner Zeit bei Jordan als Renningenieur Felipe Massas arbeitete. Dass der Brasilianer, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbindet, seine Karriere beendet hat, könnte den 43-Jährigen in seinem Vorhaben bestärken. Claire Williams will ihm offenbar einen Posten in der Fabrik in Grove anbieten: "Er muss selbst entscheiden, wo seine technischen Fähigkeiten am besten zur Geltung kommen", räumt sie Smedley Freiheiten ein. "Jemand wie Rob will sich weiterentwickeln und muss nicht zwingend an der Stecke am besten aufgehoben sein, sondern möglicherweise in übergeordneter Funktion in der Fabrik", so Williams.

