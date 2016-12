Nico Rosberg und Co. im Mercedes-Werk gefeiert

(Motorsport-Total.com) - "Danke!" Dieser Botschaft hatten sich Formel 1-Champion Nico Rosberg, Teamkollege Lewis Hamilton und ihr Silberpfeil-Team an diesem Samstag mit ganzem Herzen verschrieben. Nach dem erfolgreichen Triple-Gewinn in der Fahrer- sowie der Konstrukteurs-WM in der zurückliegenden Formel 1-Saison war es an der Zeit, sich bei ihren Mercedes-Kollegen für die riesige Unterstützung der vergangenen Jahre zu bedanken. Rosberg nutzte zudem die Gelegenheit, um sich nach der Bekanntgabe seines Rücktritts am gestrigen Freitag von seinen Kollegen zu verabschieden.

© Mercedes Nico Rosberg präsentierte den Mercedes-Mitarbeitern seinen WM-Pokal Zoom Download

16.500 Mitarbeiter kamen am Samstag der Einladung ins Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen nach, um dort mit dem frisch gebackenen Formel 1-Weltmeister Rosberg, dem dreimaligen Champion Hamilton sowie dem gesamten Silberpfeil-Team den Gewinn des WM-Triples in der Formel 1 zu feiern. Ganz getreu dem Motto "Motorsport meets Sindelfingen" bekamen die Mitarbeiter und deren Familien im Verlauf des Nachmittags Rennsport-Flair pur geboten.

So konnten sich die Teilnehmer des Boxenstopp-Wettbewerbs selbst im Reifenwechseln üben und dabei erleben, was für eine Höchstleistung die Boxencrews an jedem Rennwochenende vollbringen, wenn sie die vier Reifen binnen zwei Sekunden wechseln. Wer lieber selbst am Lenkrad Platz nehmen wollte, konnte sein Können im DTM-Rennsimulator unter Beweis stellen. In interessanten Interviewrunden gaben die Piloten und Teamverantwortlichen zudem spannende Einblicke ins Fahrerlager-Leben.

Demofahrten mit Formel-1- und DTM-Boliden

Der Höhepunkt des Tages waren die Demonstrationsrunden auf der Einfahrbahn in Sindelfingen. Dabei kamen unter anderem die Formel 1-Weltmeisterautos von 2014 und 2016 sowie verschiedene DTM- und Kundensport-Fahrzeuge wie der Mercedes-AMG GT3 zum Einsatz. Am Steuer nahmen neben den Formel 1-Stars Rosberg, Hamilton, Pascal Wehrlein und Esteban Ocon auch alle Mercedes-DTM-Piloten sowie Nachwuchstalente wie Maximilian Günther und Mick Schumacher Platz. Abgerundet wurde das Spektakel durch Motorsport-Legenden wie David Coulthard, Bernd Mayländer und DTM-Rekordchampion Bernd Schneider.

Demorun: Mercedes feiert in Sindelfingen Weltmeister Nico Rosberg und Lewis Hamilton fahren in Sindelfingen den Silberpfeil vor hunderten Fans. Weitere Formel-1-Videos

"Es ist unglaublich, dass mein Titelgewinn jetzt schon fast eine ganze Woche her ist. Und was war das für eine verrückte Woche!", sagt Rosberg. "Erst dieses wahnsinnig harte Rennen in Abu Dhabi, dann die enorme Erleichterung bei der Zieldurchfahrt und die emotionalen Momente danach mit dem Team und meiner Familie. Am Dienstag dann die WM-Feierlichkeiten bei unserem Partner Petronas in Kuala Lumpur und gestern die FIA-Preisverleihung in Wien mit der Bekanntgabe meines Rücktritts aus der Formel 1. Endlich durfte ich den WM-Pokal in Händen halten! Damit ging für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung."

"Und nun stehe ich heute hier, vor so vielen Mercedes-Kollegen, um mich für ihre riesige Unterstützung in den vergangenen Jahren bei meiner Motorsport-Familie zu bedanken. Ich werde euch nie vergessen. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Es war ein langer und harter Weg, aber 2016 war meine beste Formel 1-Saison und ich bin in diesem Jahr auch meine besten Rennen gefahren. Es war einfach gigantisch", so Rosberg.

Rosberg und Hamilton danken der Belegschaft

Hamilton meint: "Es ist ein echtes Privileg, Teil dieses Teams und dieser Marke sein zu dürfen, und mit dieser unglaublichen Truppe solche Erfolge einzufahren. Als ich zum Team gestoßen bin, hätte ich mir niemals erträumt, dass ich einmal so viele Siege erzielen würde. Vergangenen Sonntag war es schon mein 32. GP-Erfolg im Silberpfeil. Dafür bin ich jedem einzelnen Teammitglied in unseren Werken wirklich wahnsinnig dankbar."

"Ich bin von Kindestagen an Teil der Mercedes-Motorsport-Familie und habe jedes meiner Formel 1-Rennen mit Mercedes-Power bestritten. Umso wichtiger ist es für mich, nun im Herzen des Unternehmens in Deutschland zu sein und ein großes Dankeschön an alle meine Kollegen hier zu richten. Aus eurer Unterstützung ziehe ich so viel Kraft und Motivation! Ich habe in dieser Saison wie immer mein absolut Bestes gegeben. Aber Nico hat eine fantastische Leistung gezeigt und den Titel verdient", so Hamilton weiter.

Sindelfingen: Rosberg & Hamilton auf der Bühne Nico Rosberg feiert mit WM-Pokal auf der Bühne, Lewis Hamilton spricht über 2016 und die Zukunft. Weitere Formel-1-Videos

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, was für ein großartiges Gefühl es ist, die WM zu gewinnen. Deshalb kann ich mir ganz gut vorstellen, wie verrückt die letzten paar Tage für ihn gewesen sein müssen. Persönlich freue ich mich jetzt auf die Winterpause, um dann im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen", verspricht der Brite.

"Wir sind stolz, die weltweit 280.000 Daimler-Mitarbeiter auf der Rennstrecke vertreten zu dürfen", schließt sich Motorsportchef Toto Wolff den Worten seiner Piloten an. "Auch in dieser Saison haben in Brackley, Brixworth und Stuttgart 1.500 Teammitglieder zu den Erfolgen beigetragen. Mit dieser Unterstützung haben wir das hohe Niveau der vergangenen beiden Weltmeister-Saisons gehalten und im letzten Jahr unter diesem Reglement 19 von 21 Rennen gewonnen. Das ist eine Leistung, auf die wir alle stolz sein können."