Lewis Hamilton versöhnt sich mit neuen Mechanikern

(Motorsport-Total.com) - Verschwörungstheorien bezüglich des teaminternen Duells zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton hatte es seit geraumer Zeit gegeben. Doch selten wurde diese durch den Briten selbst so stark befeuert wie in der Formel-1-Saison 2016. Denn rückblickend sorgte der Mechaniker-Tausch, mit dem Mercedes vor Saisonbeginn für mehr Gerechtigkeit und Gleichheit im Team sorgen wollte, nur für noch mehr Querelen (Nico Rosberg und Lewis Hamilton im Direktvergleich).

Legt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Verschwörungstheorien ad acta?

Immer wieder deutete Hamilton an, den Tausch nicht nachvollziehen zu können, und führte darauf unterschwellig seinen Rückstand in der WM zurück. Was unausgesprochen blieb, schwang so immer mit: Der Brite glaubte, er habe die schlechtere Crew, sei durch den Tausch im Nachteil. Im Vorfeld des Saisonfinales der Formel 1 in Abu Dhabi kündigte er sogar eine entsprechende Enthüllung in einem künftigen Buch an.

Doch mittlerweile scheint der 31-Jährige um versöhnlichere Töne bemüht und hebt in seiner Saisonbilanz vor allem die guten Zusammenarbeit mit seiner Mannschaft hervor. "Es gab ein paar wirklich tolle Dinge, die in diesem Jahr passiert sind", sagt er und betont: "Im Speziellen betrifft das die Bindung und die Beziehung, die ich zu meinen Mechanikern und Ingenieuren habe - meinen neuen Mechanikern, die meiner Seite der Garage beigetreten sind."

Alle hätten das ganze Jahr über einen "fantastischen Job" gemacht, so Hamilton. Die schwierige Saison habe die Crew nur noch stärker zusammengeschweißt, ist er sich sicher: "Ich denke, unser Arbeitsverhältnis war besser denn je, insbesondere angesichts all der Erfahrungen, die wir gemacht haben." Das und die Tatsache, dass er unterm Strich der Schnellste in diesem Jahr war, nehme er mit in die nächste Saison.