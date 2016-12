Medienberichte: Frankreich-Grand-Prix steht vor Comeback

(Motorsport-Total.com) - Ab der Saison 2018 soll der Frankreich-Grand-Prix in den Formel-1-Kalender zurückkehren. Wie 'Radio Monte Carlo' am Donnerstag berichtet, würde der Circuit Paul Ricard in Le Castellet einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen und sich ein Rennen sichern. Offiziell präsentiert werden soll das Projekt angeblich am Montag. Finanziert würde es ausschließlich von der Region Provence-Alpe-Cote-d'Azur und nicht mit Geldern aus Paris, was zuletzt größtes Hindernis für ein Comeback war.

© xpb.cc Surreal: Die Bahn in Le Castellet erinnert an eine Mondlandschaft Zoom Download

Wie es in dem Artikel weiter heißt, sei der frühere Formel-3-Rennfahrer und heutige Präsident der Region Christian Etrosi federführend gewesen. McLaren-Rennleiter Eric Boullier - seit geraumer Zeit auf eine Rückkehr erpicht - hätte sich für das geheime Unterfangen ebenfalls eingesetzt.

ANZEIGE

Als Termin für 2018 hätten die Verantwortlichen bereits Ende August oder Anfang September ins Auge gefasst - mutmaßlich also in Nachbarschaft von Belgien und Italien. Sie wollten Synergien mit anderen Grands Prix nutzen und würden es in Erwägung ziehen, die Organisation komplett an Kollegen aus Monaco oder dem belgischen Spa-Francorchamps abzutreten, lässt 'RMC' wissen.

Fotostrecke: Rekordstrecken der Formel 1 Die längste Strecke, die die Formel 1 jemals befuhr, ist nicht die 22,81 Kilometer lange Nordschleife des Nürburgring, sondern der dreiecksförmige Straßenkurs im italienischen Pescara. Die Bahn maß 25,8 Kilometer und verfügte über zwei extrem lange Geraden, die nur durch eine Kurve getrennt waren. In den Abruzzen gastierte die Königsklasse 1957 für einen zweiten Grand Prix in Italien. Fotostrecke

Sollte sich die Meldung bewahrheiten, wäre sie kein Segen für deutsche Fans - im Gegenteil. Ein weiteres Rennen in Europa in dem ohnehin schon prall gefüllten Kalender würde die Organisatoren in Hockenheim und am Nürburgring (der die Formel 1 weiter zurückholen möchte) noch mehr unter Druck setzen. Gleiches gilt für die angeschlagenen Events in Großbritannien und in Brasilien.

Der bisher letzte Frankreich-Grand-Prix fand in der Saison 2007 in Magny-Cours statt. Seit 1950 hatte die Formel 1 Rennen auch in Le Mans und in Le Castellet ausgetragen. Die unverwechselbare Bahn im Departement Var ist bekannt für ihre asphaltierten Auslaufzonen, die sie einst zum Pionier in Sachen Sicherheit machte, ihr aber den Charme einer Mondlandschaft verleiht. Bekannt für als Hightech-Teststrecke für Sport und Industrie verfügt sie über unzählige Variationsmöglichkeiten.